La segnalazione al 112 è partita nel tardo pomeriggio di venerdì 20 giugno dal personale del supermercato Superconti di corso Tacito, che aveva notato due giovani aggirarsi con fare sospetto fra gli scaffali, in particolare quello delle bevande alcoliche. Nel dettaglio, i due ragazzi avevano preso alcune bottiglie, infilandole in uno zaino. Quando sono arrivati nei pressi delle casse, gli addetti hanno chiesto di mostrare il contenuto dello zaino e uno dei due, per tutta risposta, ha afferrato al collo e spintonato una guardia giurata, per consentire al complice di scappare con la refurtiva e impedire all’addetto di chiamare le forze dell’ordine.

Sul posto sono così giunti i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni che hanno individuato e bloccato l’aggressore. Che anziché calmarsi, ha cercato anche di colpire i militari, minacciandoli e raggiungendo uno dei due con un calcio ad un piede. Il giovane – 17 anni – è stato arrestato in flagrante per resistenza a pubblico ufficiale e rapina impropria. Trasferito nell’istituto penale per minori di Firenze, si è visto poi convalidare l’arresto. Successivamente è stato associato ad una comunità per minorenni. Le indagini dell’Arma ternana puntano ora ad individuare il complice scappato con la refurtiva.

