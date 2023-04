Terni, Aism: «Servono volontari per la distribuzione di erbe aromatiche»

«Abbiamo bisogno di volontari o associazioni che ci aiutino a distribuire le erbe aromatiche Aism nel fine settimana del 6 e 7 maggio. Chi ha il coraggio di donare un gesto di gentilezza fa un favore agli altri ma anche a sé stesso e sono certa che anche questa volta saranno in tanti a farsi avanti». L’appello è di Aism – Associazione italiana sclerosi multipla – e riguarda l’appuntamento in arrivo in città nelle prossime settimane. Ad esporsi è la referente Annita Rondoni per sostenere l’attività e la ricerca sulla sclerosi: «Origano, maggiorana, timo, rosmarino e salvia gli aromi che, il 6 e 7 maggio, consentono di dare continuità alle attività territoriali e alla ricerca scientifica. Fino a quel giorno continuerà ad esserci l’sms di raccolta fondi attivo al 45512 e in questi giorni il kit delle piantine con all’interno idee, ricette e consigli per usarle in cucina può essere prenotato alla sezione Aism più vicina. Chi volesse rendersi disponibile può chiamare Annita Rondoni al 366 6558867 entro giovedì 27 aprile».

Condividi questo articolo su