È in Umbria, e precisamente a Terni, che un gruppo di lavoro giovane ha sviluppato una tecnologia pensata per le piccole e medie imprese italiane. Parliamo di Aimazing, startup ternana che, in partnership con Pagine Sì! Spa, realizza sistemi di intelligenza artificiale capaci di alleggerire il carico operativo delle Pmi, automatizzando molte delle attività quotidiane — dalla gestione delle richieste alla generazione di contatti, fino al primo livello di assistenza — attraverso un sistema che non richiede competenze tecniche né cambiamenti radicali.

A poco più di un anno dalla sua creazione, Aimazing è cresciuta. Sono infatti già oltre 170 le aziende che hanno adottato questo servizio, attive nei settori più disparati: impiantistica, manutenzione, servizi alla persona, fotovoltaico, edilizia, commercio, e molti altri. Il denominatore comuneè l’esigenza di rispondere rapidamente ai clienti e organizzare meglio il lavoro, evitando di disperdere tempo ed energie in attività ripetitive.

Alla base del sistema c’è un ‘assistente digitale intelligente’: un’interfaccia conversazionale, attiva 24 ore su 24 e capace di fornire risposte automatiche ma dal tono umano e naturale. Una sorta di ‘servizio clienti’ instancabile, in grado di raccogliere informazioni e generare nuove opportunità commerciali anche quando il personale umano dell’impresa è offline, in ferie, o impegnato a fare altro. «Uno dei risultati più evidenti — spiega Federico Violini, co-fondatore di Aimazing — è la drastica riduzione del tasso di abbandono nei siti web: i visitatori non si perdono più tra le pagine, ma vengono guidati come da un assistente umano. Trovano risposta alle loro domande, lasciano i propri dati e spesso diventano nuovi clienti effettivi. Tutto questo senza occupare il personale umano dell’azienda, che può così evitare di rispondere sempre alle stesse richieste, e viene lasciato libero di utilizzare il proprio tempo per attività più strategiche».

Il lavoro di Aimazing non si limita alla fornitura di una tecnologia chiavi in mano: «Ci teniamo molto a sottolinearlo — prosegue Violini —, il nostro è un servizio, e non un prodotto. Viene seguito da specialisti, aggiornato ogni mese, adattato alle esigenze specifiche di ogni cliente. Un approccio sartoriale, secondo noi indispensabile per integrare davvero l’intelligenza artificiale nei processi delle PMI senza stravolgerli».

La scelta di operare da Terni non è affatto casuale. «Da un lato — spiega il co-fondatoure di Aimazing – c’è una motivazione che possiamo chiamare di cuore: sia io che l’altro co-founder, Sam Benali, siamo nativi di Terni e crediamo enormemente nel potenziale di questa città non solo come centro geografico, ma come baricentro ideale dell’innovazione italiana. Dall’altro lato, il progetto si inserisce nel più ampio ecosistema costruito in quasi trent’anni da Pagine Sì!, che ha sempre puntato con decisione su modelli digitali avanzati e su una cultura del servizio rivolta alle Pmi, e che ha proprio a Terni il suo laboratorio più vivo».

Oggi l’intelligenza artificiale non è più riservata alle grandi imprese, ma rappresenta una risorsa quotidiana anche per chi lavora in contesti locali, artigianali o a conduzione familiare. «Chi sceglie di adottare questi strumenti — conclude Federico Violini — ottiene un vantaggio competitivo immediato: può acquisire più lead, rispondere prima, organizzarsi meglio, offrire un’esperienza migliore ai propri clienti. Tra poco sarà la norma. Chi vuole essere davvero avanti, deve aggiornarsi ora».