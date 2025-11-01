A pochissimi giorni dall’anteprima nazionale, celebrata con successo al teatro Manzoni di Milano lo scorso 29 ottobre, sbarca a Terni ‘K2 – La grande controversia’ di Reinhold Messner, documentario che racconta l’impresa tutta italiana che nel luglio del 1954 portò alla conquista della vetta del K2, la seconda vetta al mondo ma la più difficile. Un successo seguito da anni di polemiche e controversie, su cui ora Reinhold Messner offre una visione nuova di uno dei capitoli più importanti della storia dell’alpinismo italiano. L’appuntamento è per martedì 4 novembre, alle ore 21 presso il cinema Politeama Cityplex, con l’organizzazione del Club Alpino Italiano.

«Attraverso immagini d’archivio suggestive e una narrazione intensa – si legge nella presentazione – Messner ricostruisce gli eventi che portarono alla conquista della seconda vetta più alta del mondo, mettendo in luce le tensioni e le polemiche che seguirono. Il film si concentra in particolare sulla figura di Walter Bonatti, giovane alpinista coinvolto nella spedizione, che per anni fu al centro di accuse e controversie. Messner offre una rilettura degli eventi, sottolineando come la solidarietà tra compagni di cordata possa trasformarsi in conflitto e come la verità possa essere offuscata da interessi e rivalità. ‘K2 – La grande controversia’ non è solo un documentario sull’alpinismo, ma una riflessione profonda sulla natura umana, sull’onore e sulla ricerca della verità. Un’opera che invita lo spettatore a interrogarsi sul significato dell’eroismo e sulla complessità delle relazioni umane in situazioni estreme».