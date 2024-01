Terni: al ‘Secci’ un quartetto per pianoforte di rilievo internazionale

Domenica 28 gennaio, alle 17.30 al teatro Secci di Terni, il pubblico avrà il privilegio di ascoltare un repertorio nella classica formazione del quartetto per pianoforte. Sul palco si esibirà l’ensemble formato da Yulia Berinskaya (violino), Anna Serova (viola), Giuliano De Angelis (violoncello) e Roberto Prosseda (pianoforte). Yulia Berinskaya è considerata una delle più attive violiniste del panorama musicale italiano ed internazionale; figura unica nel panorama internazionale, solistico e della musica da camera, la violista Anna Serova ha ricevuto negli ultimi anni dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei; direttore artistico del Festival di Maggio, città di Cervinara, del Festival Internazionale del Sannio e della Valle Caudina e dell’Orchestra da Camera Benedetto Croce, Giuliano De Angelis ha un’intensa attività di solista e camerista che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo e con i migliori artisti; pianista, comunicatore, innovatore, il poliedrico Roberto Prosseda ha guadagnato la notorietà internazionale in seguito ai suoi magnifici cd Decca dedicati alla musica pianistica di Felix Mendelssohn, che ha inciso integralmente in 10 album. Questi interpreti, tutti insieme, regaleranno l’esecuzione di alcune tra le più belle opere scritte nella storia per questo organico, come il Quartetto in mi bemolle maggiore op. 16a di Beethoven, il Quartetto in mi bemolle maggiore op. 47 di Schumann e il giovanile Quartettsatz di Mahler, oltre ad una prima esecuzione assoluta del brano Aletheia Ludus ‘Modalis’ commissionato dalla Filarmonica Umbra al compositore emiliano Matteo Rubini, opera dal carattere giocoso, realizzata in stile rigoroso, con forma contrappuntistica dell’invenzione a due voci. La stagione concertistica continuerà il 25 febbraio (ore 17.30) con Danilo Rossi & The New Gipsy Project che eseguiranno brani di Dvorák, Brahms e Bartók, riletti in chiave gitana, virtuosistica e folk.

