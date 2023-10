Terni: al Tulipano arriva Kik. Giovedì l’inaugurazione

Tutto pronto per l’inaugurazione, giovedì 19 ottobre, del nuovo negozio Kik all’interno del complesso commerciale del ‘Tulipano’, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Terni. Kik – multinazionale tedesca con oltre 6 mila punti vendita in Europa – tratta abbigliamento, casalinghi, decorazioni e a Terni lo farà su una superficie di circa 700 metri quadrati. Dopo Jysk e Tigotà, si tratta del terzo store in apertura presso l’area rimessa a nuovo, dopo anni di nulla, dagli imprenditori Giunio e Claudio Marcangeli.

