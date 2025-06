Sono ufficialmente iniziate mercoledì mattina le pulizie del laghetto del parco della Passeggiata, a Terni, dove a distanza di un anno dall’ultimo intervento, i fanghi – decisamednte maleodoranti dopo lo svuotamento della vasca – si sono depositati in quantità cospicua sul fondo del piccolo bacino che ospita volatili e numerosi pesci. Gli addetti delle cooperative Alfa e Alis – operativi nell’ambito del global service del Comune di Terni – sono entrati in azione, rimuovendo i pesci che potranno tornare nel loro ‘habitat’ fra un paio di giorni, ovvero a pulizie completate. Poi, come pulizie, toccherà all’altro spazio acquatico, la bella fontana al centro della Passeggiata.

1 of 2 - +