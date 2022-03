Terni: al via lo sportello dedicato a chi arriva dall’Ucraina

Il Comune di Terni – in particolare l’assessorato al welfare e l’assessorato della scuola – fin dalle prime ore di guerra in Ucraina, si è mobilitato per organizzare delle azioni operative e concrete in supporto dei profughi di questo Paese che giungono nel nostro territorio. Il 1° marzo, l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti, ha invitato vari soggetti quali Caritas, Protezione civile, Croce Rossa e altre associazioni attive sul territorio, ad avviare un’azione univoca a favore della popolazione ucraina. «L’incontro – afferma l’assessore Ceccotti – si è presentato come un importante momento di confronto che ci ha consentito di conoscere le risorse che ogni soggetto può offrire a tale scopo e per avviare azioni di coordinamento. Ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti ed i rappresentanti delle moltissime associazioni del territorio che si sono mobilitate immediatamente, compresi anche i nostri uffici comunali». Martedì 8 marzo, alle ore 16.15, è previsto un ulteriore incontro nella biblioteca comunale con gli assessori Ceccotti e Fabrizi ed i soggetti già precedentemente contattati, per fare il punto della situazione e prevedere ulteriori azioni umanitarie. Inoltre sempre da martedì, nella sede dei servizi sociali del Comune di Terni, aprirà uno sportello dedicato a tutti i comuni della Zona Sociale 10 per accogliere le richieste provenienti dai cittadini ucraini che stanno arrivando nella nostra città. «La nostra comunità – dichiarano gli assessori Ceccotti e Fabrizi – si è sempre contraddistinta per la sua capacità di accoglienza. Anche in questo caso grazie alla sinergia tra le associazioni e l’ente locale cercheremo di dare una prima risposta in tempi rapidi ai cittadini ucraini che si trovano a vivere una situazione drammatica. Saranno presenti allo sportello anche dei mediatori di lingua ucraina». L’attività di segretariato sociale fornirà informazioni e raccoglierà le esigenze anche con l’obiettivo dell’inserimento scolastico. Gli orari dello sportello in presenza in piazza San Francesco 14 saranno: lunedì dalle 9.30 alle 12.30; martedì dalle 9.30 alle 12.30; giovedì dalle 14 alle 17; venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Il numero telefonico per le attività di consulenza dello ‘Sportello Immigrati’ è 320.8959795.

