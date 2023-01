Un bilancio della consiliatura con lo sguardo sul futuro, ovvero alle elezioni amministrative della prossima primavera. Il sindaco di Terni Leonardo Latini sarà ospite martedì 24 gennaio – ore 20.45 in diretta su Umbria+ e in streaming su www.umbriapiu.it – della trasmissione ‘Nero su Bianco’ condotta da Laurent De Bai. Tanti i temi che verranno affrontati con Latini, a partire dalla sua ricandidatura e dalla coalizione ch, nel caso, lo sosterrà per tentare il ‘bis’.

