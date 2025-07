Intervento dei vigili del fuoco di Terni all’alba di giovedì in via dei Colli, zona Villa Palma a Terni. Un albero – un pino marittimo – è caduto lungo la strada, colpendo un’autovettura in sosta – senza nessuno a bordo – che ha riportato dei danni. Il personale del 115 ha ripristinato le condizioni di sicurezza, procedendo al taglio della pianta.

