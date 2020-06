Terni, alcolici ‘fuori orario’ dal distributore Scatta maxi sanzione

Weekend di controlli interforze da parte di polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale a Terni. Le verifiche hanno riguardato anche i distributori automatici presenti in diverse zone della città per accertare il rispetto degli orari di erogazione di bevande alcoliche. Su sette punti di distribuzione controllati – riferisce la questura di Terni -, uno, in via Roma, è risultato non in regola in quanto consentiva l’acquisto di alcolici dopo la mezzanotte. Il gestore è stato individuato ed ora rischia una sanzione compresa fra 5 mila e 20 mila euro.

