Terni, Alessandra Becelli top ten in Austria con ‘Sensi’

Soddisfazione ‘straniera’ per la cantante ternana Alessandra Becelli, diplomata al Cet di Mogol e finalista alle selezioni di Sanremo giovani. Con ‘Sensi’ l’artista umbra è riuscita ad entrare nella top ten austriaca con un disco pop made in Italy.

Top ten

La Becelli si è ripresentata sul mercato con l’Ep ‘Sensi’, uscito negli store lo scorso 13 gennaio: i brani sono interamente in italiano tranne il duetto natalizio ‘Chatching snowflakes’, sviluppato insieme al cantautore tedesco Goldman. A presentare questa uscita è la canzone ‘Grazie’ che, nella versione originale scritta, è interpretata da Amara. «Sono molto soddisfatta di questo ritorno che è nato un po’ per caso. Ci eravamo fermati proprio sul brano ‘Sensi’ con David Poggiolini e Riccardo Brizi a causa della pandemia e sembrava non arrivare mai il momento di far uscire la canzone quando Stefan (Ceo della WranaEnterprises) mi ha contattata chiedendomi di uscire con un Ep con la sua etichetta», spiega la Becelli. «Un disco in italiano all’estero? Una follia ho pensato. E invece aveva ragione lui». Due cover di grande impatto con il singolo ‘Grazie’ e ‘America’ di Gianna Nannini ed a completare il disco gli inediti ‘Sensi’ e ‘Controversa’. Gli autori e collaboratori di questo album vanta nomi importanti nella musica leggera italiana, professionisti che hanno scritto hit per Nek, Aaron, Arisa, e molti altri.