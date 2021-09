Terni, alla scoperta di città e borghi con Trekking Art

di F.L.

Visite guidate, trekking, escursioni, laboratori per bambini e l’apertura del museo Diocesano. Sono questi i principali filoni su cui si muove Trekking Art- Storie di città e borghi, il progetto proposto a Terni dalla cooperativa sociale Alis e finanziato dalla Fondazione Carit. Presentata giovedì, l’iniziativa vuole promuovere la creazione di un nuovo circuito di visita ai beni storico artistici e della città di Terni, delle antiche municipalità e dei Comuni limitrofi, attraverso percorsi e itinerari in grado di coniugare sostenibilità e conoscenza delle bellezze locali.

Fare ‘rete’

Obiettivo principale – è stato sottolineato – è quello di valorizzare il patrimonio culturale locale, raccontando le diverse ‘anime’ dei luoghi, favorendo la ripartenza del settore turistico e degli addetti ai lavori dopo il difficile periodo della pandemia.Trekking Art si basa sull’elaborazione e sullo svolgimento di un programma di visite guidate, attività didattiche ed escursioni gratuite per i destinatari secondo un calendario condiviso con i partner del progetto: la diocesi di Terni Narni Amelia, il Dit, l’Associazione guide turistiche dell’Umbria, il Comune di Arrone, le Proloco di Piediluco, Cesi, Collescipoli, Torreorsina e l’ass. Il Castello di Papigno. Una rete che mira a veicolare nuovi percorsi al fine di promuovere e valorizzare i beni locali in un momento storico eccezionale che ha portato anche ad una rinnovata necessità, ossia quella di guardare con occhi nuovi il patrimonio storico-artistico e naturalistico del territorio. Le visite, tenute da guide turistiche, escursionistiche, laureati in storia dell’arte ed esperti in didattica, in base alla tipologia di attività, puntano a far conoscere la storia e le caratteristiche delle città e dei borghi, con particolare riferimento a chiese, edifici e spazi chiusi o più difficilmente accessibili e finora scarsamente promossi proprio a causa dell’assenza di percorsi di visita sistematici e dedicati non solo ai turisti, ma anche a cittadini ternani. Alla presentazione di giovedì, al museo Diocesano, hanno partecipato il presidente della coop Alis, Stefano Notari, l’assessore al turismo del Comune di Terni, Elena Proietti, e il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia.

Il calendario delle attività

Dopo una prima fase di progettazione e confronto tra i partner, le attività saranno avviate da sabato, con la prima apertura del museo Diocesano, e proseguiranno fino al prossimo agosto. Di seguito i primi eventi in calendario, a cui si aggiungeranno altre attività in corso di elaborazione.

Sabato 25 settembre

Apertura del museo Diocesano (dalle 16.30 alle 19): inaugurato il 23 giugno 2005 è ospitato nel palazzo del Seminario Interamnense, adiacente alla catted rale di Santa Maria Assunta, è articolato in 5 sale, conserva al suo interno, in uno spazio di 400 mq, opere d’arte sacra, per lo più dipinti e sculture, realizzate da esponenti della produzione artistica locale e nazionale tra il XV e il XVIll secolo e provenienti dalle chiese diocesane ed armonizzati in una ricca collezione.

Sabato 2 ottobre

Francesco. Visioni contemporanee: un itinerario insolito nel nome del francescanesimo, alla scoperta di alcune tra le più significative espressioni di arte sacra contemporanea a Terni. Dal visionario ciclo pittorico di Stefano Di Stasio presso la Chiesa di Santa Maria della Pace alle realizzazioni di Piero Casentini presso la chiesa di Sant’Antonio, santuario dei Protomartiri

Domenica 10 ottobre

Passi d’Autunno: un trekking ad anello che toccherà Colle di Stroncone, il monastero di San Simeone, Castagneto e l’abbazia di San Benedetto in Fundis.

Domenica 17 ottobre

Carsulae tra storia e immagini: un tour fotografico con guida turistica e fotografo per conoscere la storia dell’antica città romana e avere informazioni tecniche su come fotografare i reperti archeologici.

Sabato 23 ottobre

Visita guidata al museo Diocesano e Capitolare: un percorso tematico tra le sale del museo per conoscere la collezione permanente di dipinti, sculture arredi liturgici, per cogliere anche i significati profondi dell’arte sacra.

Domenica 7 novembre

Archeobiking – le vie dell’archeologia industriale: un’esperienza adatta a tutta la famiglia, un tour in bici tra piazze e vie della Terni delle fabbriche, alla scoperta del paesaggio industriale urbano e dei suoi principali monumenti, con tappa finale a Villa Centurini.

Domenica 5 dicembre

Artisti dimenticati/1: un itinerario da percorrere in due giornate per scoprire Terni e il patrimonio pittorico custodito in alcune delle più importanti chiese cittadine: San Pietro e San Francesco.

Sabato 12 dicembre

Collescipoli segreta: realizzato in collaborazione con la Pro loco di Collescipoli, l’appuntamento vuole raccontare gli aneddoti e la storia del paese e dei suoi principali edifici civili e religiosi grazie al coinvolgimento degli anziani del borgo.

Domenica 19 dicembre

Artisti dimenticati /2: una suggestiva passeggiata alla scoperta dei vari gioielli nascosti all’interno delle chiese più antiche del centro storico di Terni. Questa seconda visita guidata sui pittori del 300-400 prevede la visita alle chiese di Sant’Alo, San Salvatore e San Cristoforo.