Scuole provinciali a Terni, c’è chi chiede delucidazioni dopo le parole del presidente della Provincia Stefano Bandecchi martedì a palazzo Bazzani. Si tratta del gruppo consiliare del Pd in Comune, in azione con un’interrogazione.

Bandecchi ha spiegato che il 90% degli istituti del territorio provinciale non è in regola con la normativa antincendio: «La dichiarazione del presidente della Provincia – sottolineano Emidio Gubbiotti, Pierluigi Spinelli, Leonardo Patalocco e Michele Di Girolamo – non è stata accompagnata da alcuna indicazione operativa né da un piano concreto di intervento per risolvere tempestivamente questa situazione di potenziale rischio. La tutela della sicurezza e dell’incolumità degli studenti è un dovere primario delle istituzioni a tutti i livelli, e in particolare del sindaco quale massima autorità sanitaria e di protezione civile sul territorio comunale».

A Bandecchi viene chiesto se è «a conoscenza della situazione dettagliata attuale degli edifici scolastici provinciali presenti sul territorio comunale in relazione alla normativa antincendio; se, a seguito delle sue dichiarazioni espresse quale presidente della Provincia, ha ritenuto opportuno sollecitare formalmente i funzionari preposti della Provincia stessa per ottenere chiarimenti e informazioni dettagliate sugli edifici scolastici di competenza provinciale presenti a Terni; se è nella condizione di dare conto di un immediato piano di messa in sicurezza; se intende adottare provvedimenti urgenti, nell’ambito delle competenze che la legge gli attribuisce come Sindaco, per valutare eventuali ordinanze o atti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità, anche in collaborazione con gli organi scolastici e le autorità competenti, quali per esempio il corpo dei vigili del fuoco». Infine «se intende informare – concludono – e coinvolgere in modo trasparente la cittadinanza, le famiglie e gli organi scolastici rispetto alla reale condizione di sicurezza delle scuole superiori presenti in città».