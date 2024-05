Terni: alloggiano nel residence e spacciano. Arrestati due fratelli

Alloggiavano in un residence in via Di Vittorio, a Terni, due fratelli originari del Marocco di 25 e 22 anni, insieme alla moglie del primo. E la segnalazione di un cittadino insospettito dai loro ‘giri’ ha dato il là all’attività dei carabinieri del nucleo investigativo di Terni. Martedì mattina è scattato il controllo: il 25enne e la moglie sono stati fermati nei pressi di un bar vicino al residence in questione e, quando i carabinieri li stavano conducendo nella loro stanza in affitto per procedere alla perquisizione, il 25enne ha cercato di fuggire colpendo con gomitate e calci due dei militari che hanno riportato lesioni lievi. Poi è stato immobilizzato. Nell’appartamento c’era il fratello 22enne che, anche lui, ha tentato di colpire i carabinieri con pugni e calci ma è stato bloccato. Alla fine la perquisizione ha portato alla luce 22 grammi di cocaina e circa 5 di hashish, oltre a materiale per confezionare le dosi. È stato il 25enne ad assumersi la ‘paternità’ di tutto il materiale ed è stato arrestato in flagrante per spaccio di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 22enne è stato invece arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito dell’udienza di convalida di fronte al tribunale di Terni – giudice Francesco Maria Vincenzoni – i due, difesi dall’avvocato Francesco Mattiangeli, si sono visti applicare la misura dell’obbligo di firma e, nel caso del 25enne, anche l’obbligo di dimora in provincia di Terni. In aula la procura aveva chiesto i domiciliari. L’udienza di merito si terrà il prossimo 3 giugno.

