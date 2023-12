Terni, Alternativa Popolare: «Francesco Caccetta aderisce»

La novità è annunciata dal coordinatore regionale di Alternativa Popolare e dal coordinatore provinciale di Terni, rispettivamente Riccardo Corridore e Lorenzo Filippetti: viene comunicata «l’adesione ad Alternativa Popolare del Dr. Francesco Caccetta, comandante del Nor dei Carabinieri di Terni, uomo delle istituzioni e persona che costituirà per la sua storia personale un valore aggiunto per il nostro partito. Comunico, altresì, la sua nomina – spiega il vicesindaco di Terni – a coordinatore regionale di Alternativa Popolare per le politiche sulla sicurezza». Filippetti invece rende noto che «il dott. Francesco Caccetta è stato nominato coordinatore del Comune di Castel Ritaldi. Ufficiale dei carabinieri in servizio presso il comando provinciale di Terni ed esperto di sicurezza e prevenzione del crimine, darà un valore aggiunto al nostro partito con la sua competenza ed alta professionalità».

Condividi questo articolo su