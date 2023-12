Terni, Bandecchi-FdI ancora ai ferri corti: «Assassini del popolo» «Inaccettabile»

«Inutile che diciate baggianate e barzellette, dispiace aver votato per molti anni il centrodestra. Voi avete rovinato tanto con la vostra incapacità: vi toglieremo anche la Regione, è certo dopo questo consiglio comunale. Mi sono talmente incazzato con voi che vi leverò ogni cosa: Perugia, Foligno e Regione. Siete degli assassini del popolo umbro, vanitosi e demenziali». Ci risiamo: le parole sono del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, e fanno riferimento all’ennesima bagarre con il gruppo di FdI: questa volta il ‘casus belli’ è lo scontro politico sul sottopasso ferroviario di Cospea Alta. FdI replica e attacca la presidente Sara Francescangeli: «Ancora una volta non lo ha ripreso, non ha garantito il confronto democratico allontanandolo dall’aula come previsto da regolamento». Chiaro che sullo sfondo c’è la partita elettorale 2024.

Richiesta di sospensione e uscita

Subito dopo sia Roberto Pastura che Cinzia Fabrizi – gli unici presenti di FdI in quel momento – sono intervenuti per chiedere lo stop alla seduta del consiglio comunale: «Inaccettabile, ciò è pregiudiziale per la prosecuzione dei lavori. Utilizzo del turpiloquo e offese ai consiglieri in diretta streaming, ci ha detto che siamo demenziali. Bisogna far garantire un andamento normale», l’attacco della dirigente scolastica. Poi arriverà una nota del gruppo: «Il sindaco ancora una volta ha dimostrato cosa intende per confronto politico e per rispetto delle istituzioni e della città di Terni. Di fronte agli interventi degli esponenti di Fratelli d’Italia Bandecchi ha dato progressivamente sfoggio del suo miglior vocabolario fino a terminare il suo intervento con ‘siete demenziali’ e dopo averci definiti ‘assassini’. Ovviamente non prima di aver buttato lì altre perle come ‘cazzate’ ed altro ancora. Insomma come al solito da par suo svilendo il confronto politico a questi livelli. Durante l’intervento del collega Pastura ‘fuori dal microfono’ ma comunque udibile a tutti, Bandecchi ha apostrofato il consigliere Pastura in riferimento ai suoi interventi ‘non me ne frega un cazzo’. Non è in questo clima che si possono svolgere i lavori del consiglio comunale». Anche Francesco Maria Ferranti (FI) ha ribadito che, in questi casi, deve scattare l’allontanamento.

Ulteriore fuoco

Pastura ha poi aggiunto altro: «Non intendo abituarmi al brutto. Scarso spessore culturale, offese e continuo rimando a termini che richiamano clima di violenza. Non abbiamo partecipato scientemente alla conferenza dei capigruppo. Se è così io esco, un lavoro lo ho». Poteva rimanere in silenzio il vicesindaco Riccardo Corridore? Chiaro che no: «Stanco di ascoltare interventi tipo ‘principini sul pisello’ e poi sui social si vomitano insulti e offese. Si viene qui a fare i verginelli, gli schizzinosi ed i perbenisti. Se si è coerenti, bisogna esserlo sempre», la replica a FdI. La Francescangeli dal canto suo si è difesa accusando i due esponenti di FdI di essersi sloggati per poi uscire dall’aula: «Ho rispettato il regolamento e voi non siete venuti, c’era anche il sindaco». A chiudere il cerchio l’imprenditore livornese stesso: «Non ho nessuna denuncia né condanna per atti di violenza. Se voi uscite dall’aula, facilitate il lavoro di giunta e consiglio comunale. Vi ringrazio per la scelta e vi auguro buon Natale». Questa settimana ci si rivedrà un bel po’ di volte a palazzo Spada. Vedremo i risultati.