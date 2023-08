Terni: altra donazione per l’ospedale in memoria di Isabella

Ancora solidarietà in favore dell’ospedale di Terni e dei suoi pazienti. L’ultima donazione è stata effettuata giovedì mattina e riguarda sei aste portaflebo consegnate dall’associazione ‘Nell’amore di Isabella Carastro’, non nuova ad iniziative del genere. Presenti i familiari dell’insegnante ternana, scomparsa nell’ottobre 2021 a soli 38 anni per una malattia, il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera Piero Manzi, il dottor Angelo Genua, la caposala Cristina Proietti, l’infermiera Cinzia Leonori e il respnsabile donazioni dell’ospedale, Leonardo Fausti.

