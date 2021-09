Terni, altro incidente fra via Piave e viale Brenta: ferito 22enne

Ancora un incidente stradale all’incrocio fra viale Brenta e via Piave, a Terni. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto nella prima mattinata di martedì ed ha visto coinvolto un Suv condotto da un anziano che procedeva lungo viale Brenta in direzione Lungonera Savoia ed uno scooter con in sella un 22enne, che lungo via Piave andava verso la chiesa del Sacro Cuore. L’autovettura non avrebbe rispettato lo stop ed il ragazzo, che procedeva ad una velocità moderata, ci è finito contro. Il casco che indossava, ha evitato guai peggiori: dolorante ad un braccio e ad una gamba, è stato accompagnato al pronto soccorso del ‘Santa Maria’ da un familiare per gli accertamenti medici del caso. Sul posto per ricostruire la dinamica si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana.

