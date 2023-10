Terni: AmbuLaife organizza il 16° corso gratuito di primo soccorso

L’associazione di volontariato AmbuLaife di Terni organizza il 16° corso di primo soccorso per aspiranti soccorritori maggiorenni. Il corso, gratuito, tenuto da personale qualificato prenderà il via il 16 ottobre 2023 (chiusura iscrizioni il 15 ottobre). Sono in programma lezioni teoriche/pratiche di 2 ore ciascuna e tirocinio in ambulanza di 48 ore; al termine verrà rilasciato un attestato valido a tutti gli effetti di legge. Il corso si svolgerà in via della Bardesca 4 a Terni; per iscriversi si può chiamare lo 0744.59241 o inviare una email a [email protected]

