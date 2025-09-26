Tre misure di prevenzione emessi dal questore Michele Abenante e un accompagnamento al Centro di permanenza e rimpatrio. Questo il bilancio, in sintesi, dei controlli eseguiti negli ultimi giorni dalla polizia di Stato di Terni. Di seguito il dettaglio.

Il foglio di via obbligatorio è scattato per un 59enne residente in provincia di Roma, con precedenti per danneggiamento e lesioni, denunciato di recente dai carabinieri del comando stazione di Amelia per porto di oggetti atti ad offendere. Per tre anni non potrà fare ritorno ad Amelia. Nei confronti di un 57enne residente ad Avigliano Umbro, noto per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di droga, è stato emesso un avviso orale in ragione di comportamenti ripetuti, ritenuti pericolosi per la collettività.

Avviso orale anche per un 26enne della Tunisia, già condannato per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo, scarcerato di recente, si è visto applicare la misura in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Giovedì, inoltre, l’ufficio immigrazione della questura ternana, diretto dal sostituto commissario Massimiliano Ruggeri, ha eseguito l’accompagnamento presso un Cpr di un 36enne del Marocco, appena scarcerato dalla casa circondariale di Terni dopo aver scontato un cumulo pene per reati contro il patrimonio.