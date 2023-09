Terni, Amelia, Orvieto: tre denunce e quattro segnalazioni per droga

Controlli senza sosta dei carabinieri delle Compagnie di Terni, Amelia e Orvieto nello scorso weekend, a contrasto dello spaccio di droga e della guida in condizioni di alterazione. Il bilancio è di quattro persone denunciate e tre segnalate all’autorità amministrativa. Di seguito i dettagli.

Terni

I carabinieri del comando stazione di Terni hanno segnalato in prefettura un 23enne della Romania, trovato con circa 3 grammi di hashish. Il giovane si è visto anche ritirare la patente di guida.

Amelia

I carabinieri del Nor di Amelia hanno denunciato due giovani – uno dei quali minorenne – per detenzione di droga a fini di spaccio. Controllati nel centro storico di Amelia, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 4 e 9 grammi di hashish già suddividi in dosi. Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari, al maggiorenne sono stati trovati anche un bilancino, un coltello e materiale per confezionare le dosi. Sempre i carabinieri della Compagnia di Amelia hanno segnalato in prefettura un 27enne del Marocco residente in provincia di Siena che, controllato insieme ad altre persone nei pressi di una discoteca, è stato trovato con 1,5 grammi di hashish e una dose di cocaina. I carabinieri di Montecastrilli hanno invece segnalato come assuntore un 45enne di origini campane che, controllato alla guida di un’autovettura a noleggio, aveva con sé 5 grammi di cocaina. Scontato anche il ritiro della patente di guida.

Orvieto

I carabinieri di Fabro hanno denunciato per droga un 29enne di Perugia che, residente in provincia di Terni, è stato fermato nella notte fra venerdì e sabato alla guida della propria auto. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish. Infine i carabinieri del Nor della Compagnia di Orvieto hanno denunciato un 24enne orvietano per guida sotto l’effetto di stupefacenti: coinvolto in un incidente stradale autonomo, il giovane è stato controllato e sottoposto ad esami che hanno dato esito positivo (cannabinoidi). Ritirata anche la patente diu guida.