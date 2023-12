Terni, anche piazza della Pace ha il suo albero di Natale

Anche piazza della Pace a Terni ha il suo albero di Natale. Grazie al progetto ‘Al centro del villaggio’, promosso dall’associazione Noità con i volontari della Cittadella delle associazioni, sabato pomeriggio è stato allestito l’albero in piazza. Le decorazioni sono state realizzate dai bambini della scuola primaria della direzione didattica San Giovanni. Si sono aggiunte anche altre decorazioni portate spontaneamente da altri bambini del quartiere. «Mai come a Natale – commentano dall’associazione – è necessario mandare un messaggio di pace e noi lo facciamo sia avendo allestito l’albero in un luogo simbolo della città, sia mettendo per tutto il periodo natalizio le bandiere della pace in piazza. Un grazie va anche al Comune di Terni, nella persona dell’assessore Viviana Altamura, per aver sostenuto la nostra iniziativa con la donazione dell’albero. Da tutti noi tanti auguri di un Buon Natale di Pace».

