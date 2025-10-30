di S.F.

Ricorso depositato mercoledì 29 ottobre e subito istanza cautelare da discutere alla prima sessione utile, ovvero martedì 4 novembre. C’è di nuovo ‘maretta’ a Terni sull’affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza nel territorio provinciale: tutto pronto per la partita al Tar dell’Umbria.

Ad attivarsi in tal senso – difesa dall’avvocato Maria Di Paolo – è stata la società Athena Srl. Chiesto il risarcimento del danno e impugnata l’esclusione dalla gara per i centri costituiti da unità abitative. Il ricorso è contro la prefettura di Terni (ministero dell’Interno) e interessa anche Casa Vincenziana srl, Arci Solidarietà Terni e Laboratorio Idea.