Case popolari a Terni, riecco la ‘maretta’ sulla graduatorie per le assegnazioni. C’è chi è pronto a muoversi con un ricorso al Tar.
LUGLIO 2024, LA GRADUATORIA DEFINITIVA. SCATTANO I CONTROLLI
Terni, case popolari: ok alla quinta graduatoria. Pioggia di esclusioni per l’articolo 29
Si tratta di una famiglia composta da cinque componenti, quattro dei quali con disabilità. In una nota inviata alle redazioni viene sottolineato che «si trova nuovamente in una situazione drammatica dopo essere stata esclusa dalla graduatoria per l’assegnazione di un alloggio popolare». Con ricorso al Tar – non ancora depositato – annunciato. Citato anche un ricorso alla Corte costituzionale.
«Il nucleo familiare, già provato da anni di difficoltà e costretto a vivere in condizioni di disagio abitativo certificato dalle unità competenti in materia, si è visto negare un diritto fondamentale a causa di quella che i legali ritengono l’applicazione ingiusta di una legge regionale dell’Umbria anticostituzionale», viene specificato. Già nel 2023 c’erano state tensioni sul tema. Vedremo gli sviluppi.
Terni: «Aiutati per il rischio usura ma siamo ancora senza casa». L’appello al Comune