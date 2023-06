Terni, ancora bagarre sui bagni alla cascata: «La fretta è cattiva consigliera»

Terni e il tema bagni, la scia di polemiche non cenna a fermarsi. A rilanciare l’argomento questa volta è il consigliere comunale di FdI Elena Proietti Trotti con riferimento alla cascata delle Marmore ed ai servizi igienici di recente ultimati dopo i lavori a firma Tecnoimpianti2000. Cosa sarebbe successo? L’ex arbitro – con foto a corredo, in fondo all’articolo – lamenta la situazione attuale: «Questo è lo stato dei bagni alla cascata. Quando si dice che la fretta è cattiva consigliera, quindi hanno ‘obbligato’ la ditta a consegnarli due giorni prima, ma non sono fruibili completamente. Mi chiedo – le parole dell’ex assessore – il perché di proclami elettorali che non hanno alcun beneficio. L’amministrazione dovrebbe lavorare e farlo seriamente per la città, magari proseguendo anche il lavoro iniziato dalla vecchia amministrazione ma con coscienza. Sicuramente i tempi delle amministrazioni vanno snelliti ma non a costo delle qualità dei servizi. E soprattutto la pulizia».

