Terni, ancora maretta in casa Lega: stop in commissione al debito fuori bilancio su v. Brin

di S.F.

Ancora problemi in casa Lega a Terni in vista delle elezioni amministrative, non proprio esaltante come contesto per il sindaco Leonardo Latini. La partita interna evidentemente è ancora tutta da sistemare e allora succede che mercoledì mattina a palazzo Spada non c’è stato il via libera in III commissione sulla legittimità del debito fuori bilancio – poco più di 2 mila euro – per la vicenda della demolizione/ricostruzione lungo viale Brin: due voti favorevoli e cinque astensioni (tra loro anche il presidente Federico Brizi e Devid Maggiora). Niente parere favorevole, ora se ne parlerà nel pomeriggio in consiglio comunale. A presentare l’atto ci aveva pensato l’assessore all’urbanistica Federico Cini.