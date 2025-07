Altro bel gesto da parte dell’associazione ‘I Pagliacci’ di Terni che giovedì mattina ha donato all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni sei ‘comodoni’ per i reparti di colonproctologia, epatogastroenterologia, nedicina interna, malattie vascolari, oltre ad un visore per realtà aumentata per il reparto dui chirurgia vascolare.

Presenti alla donazione, il presidente dell’associazione ‘I Pagliacci’ Alessandro Rossi, la vice presidente dell’associazione Monia Pietrini, il direttore sanitario dell’ospedale Pietro Manzi, la dirigente Sitro Laura Fontetrosciani, l’Ifo di area medica Emanuela Santuro, le coordinatrici infermieristiche Valeria Carnassale e Debora Piacenti e il direttore f.f. della struttura complessa di chirurgia vascolare, Paolo Ottavi. Presenti inoltre infermieri, medici e oss dei reparti interessati. Dai vertici del ‘Santa Maria’ giunge un grande e sincero ringraziamento «all’associazione ‘I Pagliacci’ che dimostra da sempre grande vicinanza all’ospedale e al territorio, con gesti concreti».