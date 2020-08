Terni, ancora stop energia elettrica: vie e orari

Nuove sospensioni dell’energia elettrica a Terni nei prossimi giorni. A comunicarlo è l’ingegnere Massimo Cresta, direttore di Tde: coinvolta in particolar modo l’area di Collescipoli.

Dove e quando

Lo stop è previsto mercoledì 19 e venerdì 21 dalle 6 alle 8.30 in:

– Strada di Castelcolle dal civico 9 all’84

– Strada di Collescipoli dal civico 82 al civico 106 (numeri pari)

– Strada di Collescipoli dal civico 165 al 189 (solo dispari)

– Strada di Collescipoli dal civico 225 al civico 249 (dispari)

– Strada di Porcivalle-Collescipoli dal civico 3 al civico 110

– Strada di Poscargano-Collescipoli dal civico 15 al 45

– Strada di S. Giacomo-Collescipoli dal civico 3 al 34

– Strada di Selvoni-Collescipoli dal civico 5 al 33

– Strada di Settecani-Collescipoli dal dal civico 3 al 17

– Strada Madonna del Colle-Collescipoli dal 3 al 27

– Via del Convento dal civico 102 al 126

– Via del Convento dal civico 147 al 223

– Via Rapaccioli civico 1