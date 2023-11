Terni: ancora un incidente all’incrocio Brenta-Piave. Tre auto coinvolte, un ferito

LE FOTO

Ancora un incidente stradale, l’ennesimo, all’incrocio fra via Piave e viale Brenta, a Terni. E’ accaduto nel primo pomeriggio di giovedì ed ha coinvolto tre autovetture: una Peugeot station wagon condotta da un uomo di 48 anni, una Citroen con al volante una 23enne ed un’auto – un’altra Peugeot – ferma in sosta su viale Brenta e senza nessuno a bordo. Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot percorreva via Piave in direzione centro mentre la Citroen procedeva lungo viale Brenta. Quest’ultima, in seguito all’impatto – violento – è finita a sua volta contro la Peugeot in sosta. Il conducente della station wagon è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso: le sue condizioni, fortunatamente, non preoccupano. Illesa, pur shoccata, la conducente della Citroen. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile della polizia Locale di Terni. L’incrocio in questione è, con disarmante regolarità, teatro di incidenti simili se non proprio identici. Ma, ad oggi, nessun provvedimento è stato assunto. E su un altro fronte, preoccupazione viene espressa dai residenti anche per l’andatura dei mezzi che, autorizzati – come gli autobus urbani – percorrono via Piave in uscita dal centro. Una situazione che, unita alle altre, contribuisce ad aumentare il rischio lungo questa arteria che attraversa il quartiere di Città Giardino.