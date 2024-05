Anna, 3 anni e una grave malattia. Gara di solidarietà per sostenerla

«Ciao a tutti, mi chiamo Anna, ho quasi 3 anni e fino a due mesi fa ero sempre sorridente e allegra. Poi un giorno ho iniziato a capire cosa è il dolore, anche se alla mia età, dovrei solo conoscere la felicità. Ho dolore ovunque, anche solo a pensare di muovermi. Non riesco a stare in piedi da sola e neanche a muovere le manine». È straziante l’appello che accompagna la raccolta fondi lanciata su GoFundMe dalle amiche di Sara Esposito, la mamma della piccola Anna, una bimba che da inizio 2024 è affetta da artrite idiopatica giovanile sistemica poliarticolare, una malattia che l’ha costretta a cercare nuove cure a Roma.

La storia

Anna infatti ha iniziato la terapia biologica e il methotrexate da poco più di due settimane, «ma ad oggi – scrivono le organizzatrici – la situazione peggiora soltanto. I medici romani stanno facendo altri accertamenti per rimodulare la terapia e permetterle di vivere una vita normale». Mentre la mamma è sempre con lei durante le cure nella capitale, il papà della bimba è rimasto a Terni con gli altri quattro fratelli. «I genitori – si legge – rischiano di perdere il lavoro e purtroppo economicamente non riescono ad affrontare le spese per i viaggi a Roma e le spese extra necessarie per organizzare gli impegni dei fratelli, ora che non sono tutti insieme».Le amiche di Sara però («mamme di agosto» si definiscono) hanno deciso di avviare un fundraising per dare un po’ di serenità a questa famiglia, con l’intento di riportare Anna a casa il prima possibile. Sono riuscite a raccogliere 4.300 euro in pochi giorni, anche se la strada è ancora lunga. Si può contribuire a questo link.