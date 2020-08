Terni, anziana trovata morta in casa

Intervento dei vigili del fuoco di Terni, della squadra Volante, della polizia Locale, del 118 e dei medici della Usl Umbria 2, domenica mattina in un’abitazione in via Campomicciolo, a Terni. Il motivo: un’anziana è stata trovata morta all’interno della propria casa. Il decesso sarebbe avvenuto fra la serata di sabato e la notte seguente, per cause naturali. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare l’accaduto, svolgendo gli accertamenti di rito e verbalizzando l’accaduto.

