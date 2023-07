Terni: anziano precipita dal quarto piano in strada Fontana di Polo

Intervento di polizia di Stato, 118 e vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì – poco prima delle ore 18 – in strada Fontana di Polo – fra Campitello e Gabelletta – a Terni. Un uomo di 79 anni è infatti caduto dal terrazzo della propria abitazione, posta al quarto piano di una palazzina, precipitando su una veranda posta al piano terra. Soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, è stato trasportato con codice di massima gravita all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Accertamenti sono in corso per comprendere la dinamica dell’accaduto: fra le ipotesi l’incidente domestico ed anche il gesto volontario.

