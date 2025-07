di S.F.

Revisione delle procedure interne di progettazione, affidamento degli appalti pubblici privilegiando l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dare spazio a requisiti premiali legati alla qualità dell’offerta/sostenibilità sociale e ambientale, integrità aziendale e occupazione. Poi incentivare forme di partecipazione e monitorare l’andamento delle gare ed i ribassi praticati. Sono i principali punti dell’atto di indirizzo presentato venerdì a mattina a Terni.

LA BAGARRE COMUNE-CONFARTIGIANATO SUGLI APPALTI

Il mirino è sugli appalti pubblici e l’obiettivo è anche quello di monitorare «gli effetti sull’economia e sull’occupazione locale», attraverso la presentazione di un rapporto annuale in consiglio comunale. Protagonisti in Comune i capogruppo di FdI (Roberto Pastura), FI (Francesco Maria Ferranti), Terni Masselli Sindaco (Valdimiro Orsini) e Gruppo Misto (Cinzia Fabrizi): «Lo facciamo – le parole di Ferranti – con spirito costruttivo e propositivo, scevro da polemiche. Sappiamo che è regolare l’utilizzo del massimo ribasso, ma ciò non toglie che ci siano criticità. Come ad esempio per il camposcuola, con un anno e mezzo di ritardi. Nelle gare sottosoglia – l’input – si può procedere con albi regionali, provinciali e, volendo anche comunali. Ne possono far parte anche soggetti provenienti da fuori, ma poi a quel punto diventa una scelta politica. Ricorrere ad un metodo per le imprese del territorio».

L’AFFIDAMENTO CHE HA DATO IL VIA ALLO SCONTRO

Per Pastura «ogni scelta assume un tratto politico. Su alcune vicende il massimo ribasso crea un vantaggio competitivo (sistemi hardware), ma su questioni più complesse e articolare dà problemi. Non è un approccio ideologico il nostro, ma di merito e di metodo. Chiediamo di valutare gli effetti sulla città dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel nostro territorio ci sono imprese che lavorano in Italia e all’estero, è questa la premialità di cui parliamo». Spazio poi alla Fabrizi: «Lo spirito è di avere un’apertura maggiore per gli affidamenti futuri dopo aver ascoltato il grido di allarme del territorio. E stimolare l’interlocuzione. Il codice degli appalti consente di applicare l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando così anche il servizio reso. Si fa selezione».

Orsini ha ribadito che si tratta di un’iniziativa «non polemica né strumentrale, ma a favore della città. E non per amici, come dice qualcuno. Sì, il Comune sta rispettando la legge ed il codice degli appalti, è una questione politica-amministrativa. Spero l’atto sia discusso in modo costruttivo; ‘abbandonare’ la pratica del massimo ribasso, utilizzato da tantissimi Comuni e anche a Terni da anni. Già dai tempi di Di Girolamo. L’offerta economicamente più vantaggiosa privilegia inoltre la qualità delle opere e la salvaguardia dei lavoratori». Per Orsini si potrebbe «dividere in lotti funzionali e far partecipare così ditte non di grande dimensioni». Infine un quesito: «Perché non dotarsi di un elenco di fornitori di fiducia da invitare? Un albo dinamico». Anomalie per gli appalti a ditte del sud Italia? «Non sappiamo, noi non stiamo facendo alcuna illazione». Vedremo se cambierà qualcosa. Alla conferenza hanno partecipato da spettatori interessati anche i vertici di Confartigianato.