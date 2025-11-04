Saranno la laziale On Air e la ternana Eventi.com di Barbarossa Andrea a contendersi l’appalto per le luminarie natalizie-valentiniane a Terni. Chiuso il cerchio sulle ammissioni dopo l’apertura delle buste amministrative ed il soccorso istruttorio.

In realtà c’è un terzo soggetto che ci ha provato, come si legge nel documento firmato dal dirigente all’energia Paolo Grigioni: «Con nota del 27 ottobre risultava trasmessa all’Ente l’ulteriore proposta da parte dell’operatore economico De Stefani Dylan e che la stessa, poiché presentata al di fuori della piattaforma MePa e per le motivazioni riportate nel verbale, veniva ritenuta irricevibile». Niente da fare.

Dopodiché l’esito del soccorso istruttorio e la firma odierna sulle ammissioni. Ora ci sarà la valutazione dell’offerta a cura della commissione esaminatrice. Da ricordare che, in teoria, l’accensione generale è prevista per il 25 novembre. A seguire l’iter è in prima battuta il responsabile unico di progetto, il funzionario Gianluca Rubeca.