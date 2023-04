Terni, argento europeo in terra spagnola per Anita Pazzaglia

Una trasferta spagnola più che positiva per una delle ternane più impegnate a livello internazionale in ambito sportivo, la 20enne Anita Pazzaglia. Per lei è arrivato un ottimo argento (kumite, quaranta iscritte da venti nazioni) nella categoria under 21 – 55 chili nella Youth League A di A Coruña, in Galizia: l’unica a sconfiggerla è stata la marocchina Sawsane Benchbab; sul podio anche la tedesca Mia Bitsch e la francese Assma Charif. Ad attenderla ora c’è il cammino tra le seniores: «Tra alti e bassi, forse più bassi, ho capito che questo è il mio posto e non ho intenzione di lasciarlo. Concludo il mio percorso in questa categoria – la gioia dell’atleta – con una medaglia d’argento che mi sta un po’ stretta ma consapevole che è questa la strada giusta per intraprendere il nuovo percorso nella senior, fiduciosa e positiva in vista della Premier League di Rabat». L’evento in Marocco è previsto tra il 12 e il 14 maggio.

