Terni, arrestato 25enne scippatore dopo diversi colpi in centro

A metà settembre – il fatto è accaduto in corso Vecchio – lo scippo di una catenina in oro a danno di una 57enne, ora c’è l’arresto con ordinanza di custodia cautelare in carcere. I carabinieri della stazione di Terni hanno chiuso il cerchio in merito al 25enne marocchino protagonista dell’episodio in centro città, già denunciato nelle scorse settimane.

L’arresto e il secondo scippo



Il giovane, irregolare in Italia e pregiudicato, è stato individuato grazie all’acquisizione dei filmati della videosorveglianza comunale e alla testimonianza delle persone presenti in zona. «L’arrestato è peraltro ritenuto responsabile – spiega l’Arma – anche di un secondo scippo avvenuto il giorno seguente al citato episodio nella centralissima via Roma quando il giovane, che era solito avvicinare le proprie vittime a bordo di un monopattino, aveva strappato dal collo di un’altra signora due collane in oro». Il 25enne è stato rintraciato in un esercizio pubblico di viale Brin, di recente oggetto di un provvedimento di chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ora è nel carcere di vocabolo Sabbione.