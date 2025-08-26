Un affidamento diretto da 6 mila euro per la fornitura di servizi app e gestione annuale di 25 postazioni virtuali, con relativi adesivi per le piazzole d’arte. Il beneficiario è la società brianzola Openstage ed a firmare è il dirigente al turismo Andrea Zaccone.

Un passaggio che arriva a tre mesi – 26 maggio – dall’approvazione del regolamento comunale per l’arte di strada. L’articolo 6 specificava proprio le modalità di prenotazione delle piazzole e ora palazzo Spada si attiva in tal senso: «Molti Comuni italiani per gestire l’esercizio si avvalgono di un sistema denominato Openstage che permette di gestire i processi relativi all’arte di strada nelle smart cities, con soluzioni integrate e personalizzate». Offerta inviata il 21 luglio e ora la firma per l’affidamento.