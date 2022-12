Terni, ascensore fermo da mesi alla stazione: «Opere abbandonate»

«Che le costruiscono a fare le cose se poi i cittadini non ne possono usufruire, o almeno non tutti?». A parlare è Giorgia che dopo alcuni mesi «in cui ho aspettato per vedere se le cose sarebbero cambiate», ha deciso di segnalare un problema che riguarda l’ascensore – in prossimità di via Ettore Proietti Divi – della sopraelevata che collega la stazione ferroviaria al parcheggio.

«Il problema è semplice – spiega Giorgia – l’ascensore non funziona. E non da un giorno o due, sono passati almeno tre mesi da quando ho notato questa cosa. Prima, sia questo che quello dall’altra parte della stazione, erano in condizioni pessime, sporchi e danneggiati, ma almeno funzionavano. In questa città si parla tanto di mobilità alternativa e io sinceramente ci provo a fare la mia parte, lasciando a casa l’auto e spostandomi verso il centro città con la bicicletta, ma se trovo degli ostacoli è complicato. Posso anche chiudere un occhio e portarmi la bici in spalla, ma un disabile cosa dovrebbe fare? Ho provato a chiamare il numero di assistenza, ma non ho mai ricevuto alcuna risposta. Intanto le opere restano incompiute, abbandonate e inutilizzate dai cittadini, diventando luogo di ritrovo per persone poco raccomandabili».