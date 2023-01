Terni, ascensore ko da mesi in via Mascio: si discute ma non si risolve. Disagi per tutti

di S.F.

Terni, i guasti degli ascensori e gli inevitabili disagi per i condomini, ci risiamo. Questa volta il problema riguardo la palazzina al civico 1 di via Domenico Mascio, a pochi metri dalla pressa di piazzale Dante: tra un confronto e l’altro la storia va avanti da due mesi e di sistemazione nemmeno l’ombra. Risultato? Anziani e persone con disabilità più o meno bloccati. O quantomeno senza la piena libertà di movimento.

L’ASCENSORE KO AL ‘PALAZZONE’

A contattare umbriaOn per denunciare la situazione è una residente di 80 anni, tra le più in difficoltà per via del mancato funzionamento dell’impianto di sollevamento: «Siamo da novembre – ci spiega – senza, questo è un palazzo Ater e tutto ciò si sta verificando perché c’è una diatriba in corso tra l’ente pubblico e l’azienda che si occupa della manutenzione dell’ascensore. In sostanza non si mettono d’accordo sul tipo di danno». Ovvero? Per una parte il guaio è legato al motore bruciato, dall’altro invece si fa presente che ci sono solo da sostituire dei pezzi. E la storia cambia. Sono trascorse diverse settimane e non se ne viene a capo.

I disagi

La non risoluzione del guasto comporta disagi per tutti: «Ho 80 anni e sono una persona con disabilità, le scale rappresentano un incubo per me. Anche altre persone hanno problemi e non si può andare avanti così». Della storia se ne sta occupando l’amministratore del condominio, il ragioniere Leonardo Liurni. La palazzina ha dodici – seppur non tutti occupati al momento – appartamenti. UmbriaOn ha chiesto delucidazioni ad Ater, si attendono a stretto giro.