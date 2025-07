Invalido al 100%, con gravi problemi di deambulazione, una moglie anche lei malata. Costretto a chiedere aiuto per uscire di casa, perché l’ascensore condominiale è fuori servizio da oltre un mese.

A raccontare il disagio vissuto sulla propria pelle è un residente di un condominio di via Ponte le Cave, a Terni. «Dopo molte sollecitazioni rivolte all’amministratore condominiale – spiega -, non si è ancora riusciti a rimettere in funzione l’ascensore e poter uscire devo essere accompagnato, in quanto non riesco a fare le scale».

Martedì, tra l’altro, l’anziano dovrà sottoporsi ad un intervento alla colonna vertebrale. «Il problema è che ci sono dei condomini che non pagano le proprie rate, ma io non posso andare avanti così a causa loro. Sarò costretto ad andare dall’avvocato se non si risolve la questione» continua l’uomo, che sollecita l’amministratore a riscuotere le quote dovute.