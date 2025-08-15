Dopo la breve parentesi di sollievo per il ritrovamento, la vicenda di Asia, 21 anni e con gravi problemi psichiatrici, è tornata a destare forte preoccupazione. La giovane, invalida al 100% e già nota per episodi di allontanamento, si è di nuovo allontanata da casa nelle ultime ore.

A raccontarlo è la madre, che nelle scorse settimane aveva lanciato più volte appelli pubblici. «Asia è libera di fare ciò che vuole per la legge italiana – scrive la donna – anche se ha disturbi accertati e un’alta pericolosità sociale. Due mesi fa il tribunale di sorveglianza di Spoleto ha disposto un obbligo di Rems, ma finché non ci sarà un posto disponibile in struttura, possiamo anche crepare».

Le Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) sono le strutture destinate a persone con infermità psichiatriche che hanno commesso reati o che necessitano di un trattamento protetto. Secondo quanto riferisce la madre, in tutta Italia i posti femminili disponibili sarebbero appena un centinaio, e per Asia non ci sarebbe ancora una collocazione.

«Dal ritrovamento dell’altro ieri – continua la donna – non faccio altro che correre dietro a lei, cercando di scongiurare il peggio. È andata via di nuovo e non so se rientrerà. Noi famigliari, compresa la sorellina di 7 anni, possiamo gestire da sole una situazione del genere? Non ci sono strutture, non ci sono sostegni. Sopprimeteci, prima che crepiamo da sole per altro».

La madre denuncia anche un episodio accaduto durante le ricerche della figlia: «Mi hanno sospeso la patente perché stavo guidando con il cellulare mentre ricevevo una segnalazione su Asia. La legge è giusta, ma io stavo disperatamente cercando mia figlia».

La situazione resta dunque di estrema incertezza. La speranza, sottolinea la famiglia, è che si possa trovare al più presto una soluzione concreta per garantire alla giovane cure adeguate e protezione, e per dare sollievo ai familiari che, da soli, non riescono più a sostenere questo peso.