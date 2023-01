Asm Terni, Sii e mutui: accertamento da quasi mezzo milione per il Comune

di S.F.

Mutui contratti anni fa e da ‘aggiornare’ in riferimento al secondo semestre 2022. Riguardano due società, Asm Terni e Sii, e per il Comune c’è una discreta imputazione di spesa che sfiora il mezzo milione di euro.

La motivazione: rimborsi e canoni



Per quel che concerne Asm si tirano in ballo delibere di consiglio comunale del luglio 2000 – in merito alla trasformazione in società per azioni, più di un’epoca fa – la quota annuale relativa agli interessi sul capitale assegnato ed un’altra del novembre 2003 per un mutuo, in quanto il Comune ha diritto al rimborso della rata da oltre 312 mila euro con scadenza al 31 dicembre 2022. Ora non si fa altro che procedere con l’accertamento di entrata, né più né meno. Di mezzo c’è anche una nota di Cassa deposito e prestiti dello scorso 29 novembre. Stesso discorso per la Sii, seppur per una ragione diversa: in questo caso si parla del trasferimento in favore di palazzo Spada dei canoni di concessione per le dotazioni impiantistiche del Servizio idrico integrato. Cifra? Post monitoraggio e aggiornamento del mutuo a dicembre 2022, l’importo per il rimborso della rata di ammortamento è di poco superiore ai 128 mila euro. L’imputazione di spesa totale è dunque da 441 mila euro.

C’è anche l’indennità di disagio ambientale

In realtà da Asm arriva anche un’altra entrata per il Comune. Meno corposa ma comunque interessante: è l’accertamento dell’indennità di disagio ambientale per l’impianto di selezione. Altro non è che il contributo di compensazione previsto per chi risente delle ricadute conseguenti all’esercizio della struttura: per il periodo 1° gennaio-31 ottobre 2022 la società partecipata ha comunicato un importo di poco superiore ai 21 mila euro, poi in un secondo momento sarà perfezionato il tutto con la cifra esatta sulla base dei conferimenti nell’impianto. L’imputazione di spesa è da 27 mila euro. Curiosità su Asm: il 2023 per loro è iniziato con la rottura del trituratore proprio nell’impianto di selezione. Risultato? Mutuo soccorso ad Orvieto (Le Crete) come specifica Auri in un atto approvato il 10 gennaio. Il problema è stato risolto a stretto giro.