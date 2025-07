di S.F.

Autorizzazione integrata ambientale di Acciai Speciali Terni, ulteriore aggiornamento in arrivo. C’è infatti la chiusura positiva della conferenza di servizi convocata in seguito all’istanza presentata da Arvedi-Ast: di mezzo c’è il nichel e la questione ambientale. L’iter era stato avviato nello stesso periodo del 2024.

In ballo c’era il riesame parziale dell’Aia rilasciata il 12 dicembre del 2019 ai fini di «rivalutare le emissioni di Nichel in atmosfera ed individuare i dispositivi idonei all’abbattimento dell’inquinante». Ora c’è la parola fine con la valutazione favorevole. Alla base del discorso i dati «di Arpa rilevati in corrispondenza della centralina di monitoraggio di Prisciano». Che, come noto, hanno evidenziato superamenti del valore obiettivo per la qualità dell’aria (si parla del nichel) nelle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023.

APRILE 2024: PRISCIANO E TERNI EST TORNANO ALLA CARICA

Inoltre i «dati rilevati in corrispondenza delle centraline di Prisciano e Carrara durante i periodi di inattività dell’acciaieria (periodo Covid) confermano il contributo predominante dell’impianto Ast relativamente alla presenza di Cr e Ni nel Pm10». Lavori in arrivo.