Terni, asta per l’ex Meeting Point in via Cavour: si riprova a 53 mila euro

di S.F.

Ex meeting point di via Cavour a Terni, il Comune non molla. Tra il 2021 e il 2022 due procedure a vuoto, ora ci prova anche la nuova amministrazione: il dirigente al patrimonio Francesco Saverio Vista ha dato il via libera al nuovo bando per il locale commerciale al civico 109. Tutto nasce da una vecchia delibera di consiglio – poi confermata lo scorso aprile – che dispose l’alienazione.

AGOSTO 2022, ASTA DESERTA

FEBBRAIO 2021, ASTA DESERTA

Prezzo invariato

Il prezzo a base d’asta resta a quota 53 mila euro. Si tratta di un immobile di consistenza catastale pari a 40,80 metri quadrati di superficie reale e 6,75 mq di magazzino interrato: è la piccola porzione della palazzina a due piani che si trova a ridosso dell’incrocio con via del Leone: «Ad oggi – viene sottolineato – non ha un accesso indipendente poiché l’affaccio su via Cavour è costituito da una vetrina, trattandosi di un locale ad uso commerciale, che nell’ultima locazione era unito al locale limitrofo, al quale ha accesso da due aperture interne». L’eventuale incasso andrà all’Organo straordinario di liquidazione visto che gli introiti derivanti dalle alienazioni è di competenza Osl, come stabilito dal Tuel.