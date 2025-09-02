Più cessazioni che aperture e, così come in gran parte d’Italia, un discreto affanno per il commercio. C’è tuttavia chi, a Terni, riesce a raddoppiare e ad allargarsi: a Campitello è in arrivo un nuovo centro estetico.

Il protagonista è un under 30, Raffaele Bauducco, già protagonista dell’apertura di Hair Dream nel 2024. Ora, con l’aiuto della sorella Ramona, per lui arriva un’altra ‘scommessa’, ovvero Body Dream. Il locale è quello dove un tempo c’era Franca hair. L’auspicio, come per tutti coloro che hanno ancora forza e volontà di investire sul territorio, è che i risultati siano buoni.