di S.F.

MirabilEco, Thyrus, pro loco Marmore, Il Pettirosso, Il Castello di Papigno, Accademia Hermans, Ominartis, pro loco Piediluco e associazione Paolo Taglioni. Sono i nove soggetti ‘premiati’ dal Comune di Terni nell’ambito dell’iter per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari utili a sostenere le attività culturali nei borghi.

Nella prima settimana di agosto il nucleo di valutazione ha esaminato le domande pervenute e ora c’è l’esito per la dotazione finanziaria complessiva di 50 mila euro: le ammissioni – in ordine di contributo – sono per la pro loco di Marmore (8.773 euro), Thyrus (8.238), pro loco Piediluco (7.410), Omniartis (6.098), Accademia Hermans (5.028), MirabilEco (5 mila), associazione Paolo Taglioni (4.547), Il Castello di Papigno (3.905) e Il Pettirosso (1.000). A firmare è il dirigente dell’area cultura Andrea Zaccone.