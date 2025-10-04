Due giorni di convegno per affrontare alcune delle tematiche più attuali del mondo della giustizia. L’evento – in programma venerdì 3 e sabato 4 ottobre a palazzo Gazzoli (Terni) – si intitola ‘Attualità del mondo penalistico’ e vede l’organizzazione da parte della Camera Penale di Terni (presidente Manlio Morcella) unitamente all’Ordine degli avvocati di Terni (presidente Andrea Colacci) e all’Aiga – Associazione giovani avvocati italiani, sezione di Terni (presidente Umberto Martella). Numerosi e illustri i relatori: a QUESTO LINK il programma del convegno nel dettaglio.

