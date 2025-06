Attimi di paura a Terni poco dopo le 12.30 di lunedì 23 giugno, in viale Alfonsine, dove una Fiat Panda alimentata a metano ha preso fuoco mentre era in marcia in direzione centro. Secondo quanto riferito dal comando dei vigili del fuoco di Terni, il conducente, accortosi del fumo proveniente dal vano motore, ha prontamente fermato il veicolo e abbandonato l’abitacolo prima che le fiamme si propagassero, rimanendo fortunatamente illeso.

Sul posto è intervenuta una squadra della centrale operativa dei vigili del fuoco che ha rapidamente estinto il rogo e messo in sicurezza l’area. Le cause sono in corso di accertamento, ma l’episodio ha destato preoccupazione anche per la presenza dell’impianto a metano. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti.