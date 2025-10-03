Incidente stradale autonomo in cui si è rischiato grosso, quello accaduto all’alba di venerdì fra viale Centurini – da dove proveniva il mezzo – e piazzale Bianchini Riccardi (rotonda Coop), a Terni.

Un’autovettura Peugeot 207 con a bordo due o tre giovani – il numero è in corso di determinazione – ha sbandato finendo contro il cordolo e quindi sulla rotatoria. Un ragazzo, di nazionalità ucraina, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato – non grave – al vicino pronto soccorso del ‘Santa Maria’.

Un altro giovane presente a bordo si sarebbe poi allontanato a piedi dal luogo dell’incidente e sono in corso accertamenti – oltre per risalire al conducente del mezzo – anche sulla presenza di una terza persona a bordo. Le indagini sono curate dalla polizia Locale di Terni – ufficio incidenti – sul posto unitamente ai sanitari dei soccorsi e agli addetti di Area Sicura per il ripristino della carreggiata.

FOTO